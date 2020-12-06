Астрономы показали самое четкое изображение солнечного пятна

Астрономы опубликовали самое четкое на сегодняшний день изображение солнечного пятна, полученное наземным солнечным телескопом DKIST. На снимке можно структуры размером всего 20 километров. Статья опубликована в журнале Solar Physics, кратко о результатах сообщается на сайте обсерватории.

Оптический телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенный на Гавайях и оснащенный 4,24-метровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики, является самым крупным и совершенным на сегодняшний день наземным солнечным телескопом. Его строительство началось в 2013 году и будет окончательно завершено к 2021 году, в общей сложности на проектирование и создание обсерватории ушло два десятилетия.

Астрономы возлагают на этот инструмент большие надежды, так как DKIST, за счет очень высокого пространственного разрешения и большой чувствительности, способен видеть очень мелкие детали в фотосфере Солнца и определять напряженность и направление магнитного поля в хромосфере и короне звезды. Данные, получаемые телескопом, позволят исследователям разобраться в фундаментальных процессах, управляющих поведением Солнца, в частности, вспышками и корональными выбросами массы, механизмами нагрева короны и ускорения солнечного ветра.

В декабре 2019 года DKIST увидел «первый свет» и смог получить самое детальное изображение фотосферы Солнца. Теперь ученые опубликовали самое четкое на сегодняшний день изображение солнечного пятна AR 2757, которое было получено телескопом в оптическом диапазоне 28 января 2020 года, на этапе ввода в эксплуатацию.

28 января 2020 года на Солнце была только одна активная область (группа пятен) — AR 2757. Вот изображение Солнца в этот день, полученное космической обсерваторией SDO.

Размер самого пятна оценивается в 16 тысяч километров, наиболее мелкие структуры, которые можно различить на изображении, имеют размеры до 20 километров. Само пятно кажется темным из-за того, что плазма в нем более холодная, чем в окружающих пятно областях. Тонкая структура пятна формируется за счет мощных магнитных полей и постоянно меняется, что можно заметить на анимации, составленной из снимков, полученных телескопом в течении ста секунд.

Солнце исследуют не только наземные телескопы, но и ц