Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер от передозировки кокаином

Газета Financial Times сообщила, что внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер от передозировки кокаином. Эту информацию издание опубликовало в расследовании о получении зятем Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаевым десятков миллионов долларов с контрактов по строительству газопровода в Китай.

FT получило от осведомителя переписку сотрудников Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК) и представителей Кулибаева за период с 2008 по 2014 годы. Согласно документам, была разработана схема, по которой ЕТК продавал с надбавкой в цене сталь для производства труб заводам в России и Украине, а потом у этих же заводов покупал трубы. По информации в контрактах, ЕТК закупал сталь по 935 долларов за тонну, а продавал российской Трубной металлургической компании (ТМК) по 1,5 тыс долларов. FT пишет, что для ЕТК прибыль от сделки составляла 75 млн долларов, но предполагает, что 70% прибыли — 53 млн долларов — получал Кулибаев.

Газета отмечает, что Айсултан Назарбаев беседовал с FT о том, что может раскрыть «то, что знал». У Назарбаева-младшего также была серия переговоров с казахстанским оппозиционером, в которых он раскрыл коррупционные схемы в нефтегазовой отрасли и назвал имена членов своей семьи и людей из Кремля, вовлеченных в коррупцию. Некоторые детали из документов, изученных газетой, совпали с тем, о чем говорил внук Нурсултана Назарбаева.

13 февраля Айсултан Назарбаев написал в фейсбуке, что владеет информацией о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». В его посте говорилось, что казахстанский газ «за копейки» продается российскому Газпрому. «Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома. Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем».

16 августа казахстанские СМИ сообщили о смерти Айсултана Назарбаева от остановки сердца. В тот же день его мать Дарига Назарбаева подтвердила информацию. «Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — говорилось в посте на официальной странице Фонда Нурсултана Назарбаева в фейсбуке. Семья Назарбаевых никогда не комментировала причину смерти Айсултана, как и его посты в соцсетях. Financial Times пишет, что в августе 2020 года он был найден мертвым в Грин-парке в центре Лондона. Вскрытие показало, что причиной смерти стала кокаиновая интоксикация. Лондон намерен провести расследование в следующем году.