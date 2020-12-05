В Германии измерили степень эффективности обязательного ношения масок — выводы впечатляющие

В ряде районов Германии власти обязали граждан носить маски в самом начале апреля, за несколько недель до появления соответствующего федерального закона. Используя это обстоятельство, германские эпидемиологи смогли измерить степень эффективности данной противоэпидемической меры.

Результаты исследования, опубликованные в профессиональном журнале PNAS, подтвердили эффективность ношения масок на популяционном уровне. Скорость распространения инфекции в тех германских землях, где раньше всех обязали граждан носить маски в общественных местах, снизилась на 47% по сравнению с «контрольной группой» территорий, где, при прочих равных условиях в тот же период, обязательное ношение масок не требовалось.

Особенно впечатляющий эффект от введения обязательного ношения масок в общественном транспорте и магазинах наблюдался в Йене — первом городе Германии, где власти ввели это правило. Спустя 20 дней показатели суточной регистрируемой заболеваемости снизились на 75%, а в самой уязвимой группе возраста 60+ — даже на 90%. В то же время в «контрольной группе» городов динамика роста заболеваемости осталась прежней.

В других крупных городах снижение заболеваемости было не столь резким, но вполне достоверным — в среднем на 52%. Авторы отмечают, что эффект обязательного ношения масок был особенно ощутим именно в густонаселенных городах.

Авторы исследования подчеркивают, что уделили особое внимание учету разнообразных привходящих факторов, которые могли повлиять на скорость распространения эпидемии: для сравнения отбирались территории с похожим демографическим составом и плотностью населения с похожей динамикой заболеваемости, уровнем медицинской инфраструктуры и административным режимом. Впрочем, исследователи допускают, что драматический эффект масок в Йене мог частично объясняться тем, что население отреагировало на новые правила усилением всех остальных противоэпидемических предосторожностей.

В Германии, в отличие от Израиля, макси обязательны только в общественном транспорте и в общественных помещениях, носить их на улицах никого не заставляют.

https://news.israelinfo.co.il/health/91267