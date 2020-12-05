США свернули программы культурных обменов с Китаем

США прекращают пять программ культурных обменов с Китаем, заявил глава американского Госдепа Майк Помпео.

По его словам, эти программы финансируются правительством Китая «как инструменты пропаганды путем применения мягкой силы». В частности, они позволяли «сотрудникам государственных учреждений США путешествовать за иностранные деньги».

Речь идет о программах образовательных поездок политиков в Китай, американо-китайской дружбы, транстихоокеанского обмена, обмена лидеров и гонконгской образовательной и культурной программы.

Отмечается, что эти «обмены» представляют тщательно контролируемый доступ к официальным лицам Компартии Китая, а не к китайскому народу, которому власти по-прежнему отказывают в свободе слова и собраний.