Сексолог: Брак «на всю жизнь» сменяет серийная моногамия

Семейные отношения сегодня претерпевают изменения. Об этом «Росбалту» рассказала психолог и сексотерапевт Мария Эриль.

По словам эксперта, в последнее время все большее распространение получают так называемые открытые отношения, когда люди договариваются о том, что они будут друг у друга не единственными партнерами.

«При непатриархальных установках чаще имеет место договоренность о какой-то возможности свободы вне брака. А если установки патриархальные, то здесь мужчина точно не готов мириться с тем, что у женщины были какие-то похождения на стороне. К тому же, насколько я знаю от женщин, мужчины просто реже узнают об изменах. Если женщине надо конспирироваться, она конспирируется более чутко, чем мужчина», — отметила Мария Эриль.

По ее словам, в обществе продолжается переосмысление нуклеарной семьи. «Мы говорим уже не о браке на всю жизнь — а о некоей серийной моногамии. Большинство на этом останавливается. Один брак продолжается некоторое время, потом расходятся интересы, проходит сексуальное влечение друг к другу, и люди заключают другой моногамный брак, гражданский или фактический на их усмотрение», — поясняет сексотерапевт.

При этом, она отметила, что каждые 10-15 лет у людей сменяется парадигма. «Зависит это не столько от материального положения супругов, сколько от образования, доступности знаний. Также надо понимать, что право женщины на сексуальное удовольствие и оргазм сейчас и 15 лет назад — это не одно и то же. Еще 15 лет назад женщина, недовольная своей сексуальной жизнью, все-таки считала это нормальным, то сейчас в соцсетях такой бум права женщин на оргазм! А готов ли супруг этой ее новой сексуальности как-то соответствовать? Как правило, нет», — отметила Эриль.

Отвечая на вопрос, влияют ли на крепость семьи в данном аспекте экономика, политика или религия, эксперт заметила, что «если у обоих партнеров есть финансовая независимость, то вариант только один: договариваться, искать компромиссы, но чаще всего эти договоренности настолько сложны, что люди не договариваются». Исключение, по ее словам, «составляют религиозные семьи, где в центре находятся интересы семьи как некоего третьего субъекта».