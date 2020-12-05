Пенсионерка завещала соседям шесть миллионов евро

Пенсионерка из округа Вальдсольмс немецкого Гессена Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала своим соседям шесть миллионов евро. Об этом сообщается на сайте местного муниципалитета.

Наследство женщины, состоящее из банковского счета, акций, ценностей, дома и имущества, получат жители ее общины. Общая стоимость завещанного составляет 6,2 миллиона евро (около 550 миллионов рублей).

Уточняется, что Рената Ведель умерла 23 декабря 2019 года в возрасте 81 года во Франкфурте-на-Майне. С 1975 года она жила в Вальдсольмсе со своим мужем Альфредом. Он умер в доме престарелых в Буцбахе в 2014 году в возрасте 88 лет. При жизни мужчина добился больших успехов на фондовой бирже, инвестируя в акции.