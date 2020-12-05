Павел Дуров написал эссе о разумном потреблении: «Миллионы никогда не делали меня счастливым»

36-летний основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» написал новый большой пост для платформы Telegraph, в котором рассказал о вреде чрезмерного потребления. В нем он выдвинул теорию, что крупные корпорации сегодня делают все, чтобы заставить людей по всему миру бездумно скупать разные товары, создавая иллюзию, что это как-то поможет решить их проблемы.

Павел Дуров

Реальное решение проблемы на самом деле прямо противоположно: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев все наши проблемы связаны именно с неразумным потреблением. Например, если у вас избыточный вес, вы будете буквально завалены рекламой абонементов в спортзал или пищевых добавок. Но на самом деле ключ к похудению в том, чтобы меньше есть, а не в том, чтобы приобрести себе новую обувь или протеиновый порошок.

Если же вы боретесь с головной болью или стрессом, маркетологи попытаются предложить вам таблетки от головной боли или антидепрессанты. Но чтобы на самом деле минимизировать стресс, вы просто должны больше гулять и спать, а не искать для себя разного рода развлечения и просматривать социальные сети по вечерам. Таблетки никогда не станут постоянным решением проблемы: со временем они утрачивают эффект и провоцируют появление побочных эффектов, что влечет за собой еще большее потребление таблеток. Как только вы пускаетесь в бесконечное путешествие потребления, вы попадаете в ловушку, предназначенную для того, чтобы сделать вас несчастным, а корпорации — счастливыми,

— написал Дуров.

Павел также убежден, что многие естественные факторы также влияют на то, что люди рано или поздно попадают в ловушку излишнего потребления. Дуров вспомнил, что организм человека по-прежнему ориентирован на то, чтобы восполнять дефицит ресурсов: именно по этой причине он и накапливает лишний жир. И если 10—20 тысяч лет назад это помогало человечеству выживать в условиях суровых зим, то теперь действует против него.

Сейчас мы живем в мегаполисах в окружении тонн дешевого сахара, но наша ДНК об этом не знает. Наши тела еще накапливают лишний жир, чтобы подготовиться к голодным и суровым зимам, которые никогда не наступят, а наши умы цепляются за каждую тревожную новость, сообщающую нам об угрозах, которые никогда не материализуются, — так Дуров объяснил актуальную для многих стран проблему ожирения.

В завершение своего поста Павел напомнил, как чрезмерное потребление вредит окружающей среде. Основатель Telegram считает, что люди научились производить и продавать вещи, которые, по сути, нам не нужны, и даже не задумываются, что за все это в итоге будет расплачиваться наша планета.

Поделился Павел и собственным опытом, рассказав, что, по его собственному мнению, сделало его по-настоящему успешным:

Мне посчастливилось стать самостоятельным в самом начале моей жизни. К 22 годам на моем банковском счету лежал миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, а к 28 — уже сотни. Однако это никогда не делало меня счастливым. Моя удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самый полезный вид деятельности — это создание этих вещей, а не их потребление. Поэтому, вместо того чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я вкладывался в то, что мне больше всего нравилось: в создание социальных платформ, которые, надеюсь, приносят благо человечеству.

Я потратил большую часть своих личных средств на создание Telegram, чтобы люди могли пользоваться бесплатным сервисом, который близок к совершенству. Я считаю способность создавать вещи для других своим самым ценным и вознаграждающим активом. Думаю, что это одна из причин, почему я разбогател. Я занимался любимым делом, и деньги не были для меня главной целью.

Павел также признался, что никогда не жалеет, что не приобрел ту или иную дорогую вещь, которыми любят окружать себя состоятельные люди. Единственное, о чем Дуров сожалеет, так это о том, что у него нет большего количества времени на создание по-настоящему нужных и полезных вещей. Бизнесмен также выразил надежду, что однажды люди свернут с пути саморазрушения и неразумного потребления ради нашего общего блага — сохранения окружающей среды.