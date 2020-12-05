Определены три худших возраста для употребления алкоголя

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса определили три возраста, при которых употребление алкоголя хуже всего влияет на организм человека. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте The British Medical Journal.

Отмечается, человеческий мозг на протяжении жизни проходит через динамические изменения. В разные периоды он становится менее устойчивым к токсичному воздействию алкоголя. В результате в органе могут произойти серьезные изменения.

Первый опасный возраст — период нахождения ребенка в утробе матери. Употребление матерью алкоголя может привести к уменьшению объема мозга у плода, когнитивные нарушения и психологические расстройства. Второй опасный возраст — с 15 до 19 лет. В это время употребление спиртного чревато уменьшением объема неокортекса, ослаблением белого вещества и, как следствие, дефицитом когнитивных функций.

Наконец, употреблять алкоголь опасно в старости, поскольку это может способствовать развитию деменции. При этом авторы исследования подчеркивают, что даже умеренные дозы спиртного могут быть опасными.