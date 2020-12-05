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Оппозиция пообещала Белоруссии выход из застоя

В Народном антикризисном управлении (НАУ), недавно созданном белорусской оппозицией, пообещали предпринимать усилия после урегулирования политического кризиса до новых выборов с целью «не допустить хаос». Об этом сообщает Tut.by.

Член Координационного совета оппозиции, руководитель НАУ Павел Латушко охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране как «застой и стагнацию во всех сферах, неготовность и неспособность к проведению необходимых реформ».

«Мы выросли давно из штанишек Советского Союза. Белорусское общество созрело к тому, чтобы менять философию управления государством, переходя от жесткого подхода диктаторско-административного управления к более либеральным методам, которые способствуют созданию условия для развития различных институтов, инициатив, экономики», — сказал политик.

5 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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