«  
  »

ООН предрекла «мировую катастрофу» в 2021 году

Мир может столкнуться в новом году с тяжелейшим гуманитарным кризисом, заявили в ООН.

По словам директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли, из-за пандемии стало на 40% больше нуждающихся в гуманитарной помощи. Для таких людей необходимо выделить $35 млрд, сообщает Reuters.

Кроме того, за последние четыре года число людей, которым грозит смерть от голода, достигло 135 млн человек. Сейчас этот показатель из-за коронавируса вырос вдвое — до 270 миллионов.

Однако катастрофы можно избежать, если собрать необходимые средства, отметил Бизли. Он также призвал богатые страны помочь развивающимся в борьбе с COVID-19 и сделать вакцины общедоступными.

5 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  