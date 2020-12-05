ООН предрекла «мировую катастрофу» в 2021 году

Мир может столкнуться в новом году с тяжелейшим гуманитарным кризисом, заявили в ООН.

По словам директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли, из-за пандемии стало на 40% больше нуждающихся в гуманитарной помощи. Для таких людей необходимо выделить $35 млрд, сообщает Reuters.

Кроме того, за последние четыре года число людей, которым грозит смерть от голода, достигло 135 млн человек. Сейчас этот показатель из-за коронавируса вырос вдвое — до 270 миллионов.

Однако катастрофы можно избежать, если собрать необходимые средства, отметил Бизли. Он также призвал богатые страны помочь развивающимся в борьбе с COVID-19 и сделать вакцины общедоступными.