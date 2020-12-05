Немецкие СМИ обвинили Россию в распространении лжи о Навальном

Опубликованная на немецком языке статья об оппозиционере Алексее Навальном и его супруге Юлии оказалась переведенным с русского фейком, который мгновенно подхватили российские СМИ и соцсети.

Как пишет издание Die Zeit, «настоящую политическую сенсацию» опубликовал сайт Abendlich Hamburg 23 ноября. Статья под названием «Запад решил заменить Алексея Навального его женой Юлией» была подписана именем некоего Маттиаса Фрица. Согласно материалу, западные спецслужбы хотят сделать оппозиционного политика из Юлии Навальной и выдвинуть ее на парламентские выборы 2021 года в России.

Однако выяснилось, что упомянутое издание не является официальным СМИ Германии, а информации об авторе найти не удалось. Немецкие эксперты отмечают, что новость была написана на поразительно плохом немецком языке со множеством ошибок и построением предложений, характерным для русского языка.

Содержание же самого сайта Abendlich Hamburg, согласно расследованию Die Zeit, почти полностью скопировано со страницы российского государственного телеканала RT Deutsch. На сайте не указано ни выходных данных, ни адреса, ни сведений об операторе, что нарушает Закон о регулировании рынка информационно-коммуникационных услуг ФРГ. Изначально сайт был зарегистрирован на сервере российского провайдера. Однако с октября 2019 года IP-адреса страницы выводят на американскую компанию Cloudflare, чтобы завуалировать российское происхождение оператора.