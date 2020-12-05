Михаила Горбачева перестали навещать родственники

К бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву перестали приезжать родственники, самым близким для него человеком остался помощник, помогающий обессилевшему и болезненному политику. К таким выводам пришла газета «Московский комсомолец» после премьеры документального фильма Виталия Манского «Горбачев. Рай» на фестивале «Артдокфест».

В картине Манского Горбачев рассказал, что его более не навещают внучки. Сам он с трудом поднимается в кресле и передвигается при помощи специального приспособления.

Отмечается, что Горбачев проводит время в подмосковном служебном доме, который был предоставлен ему в пожизненное пользование. Здание окружено высоким забором с колючей проволокой и камерами видеонаблюдения.

Бывший президент СССР ранее зарабатывал, читая лекции по всему миру. Самый большой гонорар за выступление политика — 400 тысяч долларов