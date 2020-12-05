Меган Маркл и принц Гарри попали в забавную ситуацию во время покупки рождественской елки

Меган Маркл и принц Гарри (как и многие другие люди) уже начали подготовку к Рождеству. Как стало известно, пара выбрала елку — за ней герцог и герцогиня Сассекские отправились на небольшую ярмарку.

Новостью об этом в твиттере поделился пользователь под ником @imaJaaaaaames (сейчас его аккаунт закрыт, но на сообщение молодого человека ссылается издание People).

Сегодня ко мне на работу приходили Меган и принц Гарри, и мы продали им рождественскую елку,

— написал он.

Меган Маркл и принц Гарри

В это время там было немного людей и, кажется, Меган и Гарри могли бы остаться вовсе незамеченными, если бы не один маленький мальчик.

Когда они приехали, наша ярмарка была почти пуста. Агент Меган и Гарри предложил им удобное время, хотя ярмарку могли просто закрыть для их визита. Там была одна семья, маленький мальчик из которой подбежал к Гарри и спросил, работает ли он здесь, не зная, кто это,

— поделился историей работник рождественской ярмарки.

Как на это отреагировал сам принц, неизвестно, но наверняка воспринял с юмором, ну а общаться с детьми Гарри всегда удавалось отлично — стоит вспомнить его официальные визиты и встречи с местными жителями, когда он еще исполнял королевские обязанности.

Это Рождество Меган и Гарри вместе с их 19-месячным сыном Арчи встретят в собственном доме в Монтесито, который они не так давно приобрели. Напомним, что прошлое Рождество пара встречала в арендованном доме на острове Ванкувер в Канаде с матерью Меган, Дорией Рэгланд.