«Матрица 4», «Дюна» и другие фильмы Warner Bros. выйдут одновременно в кинотеатрах и онлайн

Warner Bros. сменила стратегию на 2021 год в связи с пандемией коронавируса — студия одновременно выпустит свои фильмы в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Как сообщает Variety, в общем компания планирует выпустить таким образом 17 фильмов, среди которых «Чудо-женщина: 1984», «Матрица 4», «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Годзилла против Конга», «Смертельная битва», «Том и Джерри», «Заклятие 3: По воле дьявола», «На высоте мечты», «Космический джем: Новое поколение», «Король Ричард» и другие.

Такое решение пришлось принять, в частности, из-за критической обстановки с Covid-19 в США, где все еще закрыты 50% кинотеатров, включая крупнейшие площадки Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Все картины будут находиться в каталоге в течение месяца, после чего их временно уберут оттуда, а прокат в кинотеатрах продолжится.

Warner Bros. уточняет, что это временная политика показов, которая затронет релизы 2021 года. Дальнейшая стратегия будет зависеть от того, удастся ли справится с пандемией. Студия также выпустила ролик с анонсом будущих показов.