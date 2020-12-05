Калифорния утвердила победу Байдена, для Трампа он уже недосягаем

Победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США официально утвердили власти штата Калифорния, сообщает Associated Press (АP).

Лидерство в одном из крупнейших штатов дает Байдену сразу 55 голосов выборщиков и автоматически гарантирует, что именно он станет следующим президентом. В сумме он получит 279 голосов выборщиков при необходимых 270 и станет недосягаем для своего соперника — республиканца Дональда Трампа.

Отмечается, что официальные результаты голосования в четырех оставшихся штатах только упрочат победу Байдена.

Сам демократ уже заявил, что во время инаугурации 20 января будет соблюдаться все необходимые меры предосторожности в связи с пандемией. Он не исключил, в том числе, отмену инаугурационного парада по Пенсильвания-авеню.

«Главное — обеспечить безопасность людей. Мы будем следовать научным рекомендациям и учитывать мнение экспертов для того, чтобы обеспечить безопасность церемонии», — написал Байден в Twitter.

При этом он уже заявлял, что в США не будет обязательной вакцинации от коронавируса и всеобщего «масочного режима».