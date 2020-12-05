Израильская разработка защитит дворец испанского короля от «короны»

Newsru.co.il передает: В мадридском дворце Сарсуэла, который король Испании Филипп Шестой использует как рабочую канцелярию, место для встреч с министрами и приема иностранных гостей, установлена система очистки воздуха, использующая израильскую разработку.



Технология, разработанная компанией Aura Air, позволяет проводить точный химический анализ содержащихся в воздухе частиц и газов. Электронные датчики проверяют влажность, наличие опасных примесей, изменение состава. Воздух в помещениях проходит полную очистку 2,5 раза в час.

Исследования, проведенные в Медицинском центре «Шиба», установили, что эта технология позволяет избавиться от 99,5% содержащихся в воздухе вирусов COVID-19. Она также способна прогнозировать возможные чрезвычайные ситуации, такие как пожар, на основе изменений химического состава воздуха.

Дворец Сарсуэла был построен в XVII веке к северу от Мадрида по распоряжению короля Филиппа Четвертого – как охотничий павильон. Его название происходит от слова zarzas – «ежевика», которой здесь было много. В конце XVIII века он был перестроен Карлосом Четвертым.

В тридцатые годы XX века здание серьезно пострадало в ходе гражданской войны. В 1958 году дворец был восстановлен и расширен, заново разбили регулярный парк, существовавший с XVII века. В 1962 году в него переехал принц Хуан Карлос, который после смерти в 1975 году диктатора Франко занял королевский престол.

В 2014 году Хуан Карлос Первый передал власть своему сыну, но жил во дворце и после отречения — как «король на покое». В 2020 году он покинул Испанию из-за выдвинутых против него обвинений в коррупции. Неясно, живет ли во дворце его супруга королева София.

Нынешний монарх проживает в так называемом «павильоне принца», расположенном в нескольких сотнях метров от Сарсуэлы. Строительство особняка площадью 1800 кв. м., было закончено в 2002 году. Он обошелся казне в 4,23 миллиона евро.