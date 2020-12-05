Дональд и Мелания Трамп уже готовятся к переезду из Белого дома

Несмотря на то что 74-летний действующий глава США Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать свое поражение на президентских выборах, источники утверждают, что он с семьей уже начал готовиться к переезду из Белого дома.

По сообщениям People и еще ряда западных изданий, после завершения процедуры передачи власти Джо Байдену, распоряжение о начале которой Трамп отдал еще на прошлой неделе, он вместе с 50-летней женой Меланией и их 14-летним сыном Бэрроном собирается переехать в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, которую приобрел еще в 1980-х.

Дональд и Мелания Трамп с сыном Бэрроном

Инсайдеры утверждают, что в особняке Трампов уже вовсе идет ремонт с целью расширить и благоустроить пространство, а также устранить повреждения в бальном зале, связанные с протечкой крыши.

Они совершенно точно уже начали ремонт в Мар-а-Лаго, чтобы расширить пространство и сделать его наиболее современным и комфортным для жизни,

— поделился один из источников, уточнив, что в доме у Мелании и Дональда отдельные спальни.

Дональд и Мелания Трамп

Инсайдеры, близкие к семье президента, утверждают, что Мелания и Дональд выбрали Флориду как основное место жительства сразу по нескольким причинам. Во-первых, чете нравится жить рядом с океаном, во-вторых, в Мар-а-Лаго у них осталось много приятелей, а в-третьих, в этом штате их всегда принимают с особым почетом и уважением.

Независимо от того, что происходит в мире, в Мар-а-Лаго к Дональду и Мелании продолжают относиться как к королевским особам. Им нравится бывать здесь, — добавил источник.

По слухам, Мелания уже также занялась поисками хорошей школы во Флориде для их с Дональдом сына Бэррона. Поговаривают, что к океану вместе с супругами переедут и родители первой леди, которые будут помогать им следить за сыном.

Официальные представители президента пока эту информацию не подтвердили, лишь уточнив, что в распоряжении Дональда Трампа и его супруги находится и другая недвижимость, в том числе в штате Нью-Джерси и Нью-Йорке, и они собираются время от времени перемещаться между этими частными владениями.