Южнокорейские военные испытают беспилотники-камикадзе и стреляющие дроны

Управление программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи в первом полугодии 2021 года проведет войсковые испытания нескольких типов беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Ренхап, испытания будут проходить беспилотники-камикадзе и дроны, оснащенные стрелковым оружием.

Как ожидается, войсковые испытания будут проводиться на протяжении трех — шести месяцев. По итогам испытаний, военные намерены определить, какие именно задачи могут решать в войсках такие аппараты и как они могут улучшить систему обеспечения безопасности.

Подробности о конкретных типах аппаратов, которые будут поставлены в войска для испытаний, не раскрываются.

В конце 2018 года южнокорейская компания LIG Nex1 получила контракт разработку миниатюрного беспилотника-камикадзе. Новый аппарат можно будет использовать для поражения различных целей — на его борту будет установлен боевой заряд массой до 500 граммов.

Беспилотный летательный аппарат сможет находиться в воздухе до 40 минут. Его планируется выполнить по традиционной самолетной схеме. Под полукрыльями аппарата будут расположены балки с электромоторами на концах.

Передняя пара электромоторов с воздушными винтами будет поворачиваться на 90 градусов. Благодаря этому в аппарате будет реализована возможность вертикальных взлета и посадки и быстрого горизонтального полета по-самолетному. Разработку беспилотника планировалось завершить к 2021 году.