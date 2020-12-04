Выход фильма о Джеймсе Бонде могут снова отложить

Релиз фильма «Не время умирать», посвященный Джеймсу Бонду, может быть вновь отложен. Спонсоры проекта опасаются потерять свои инвестиции, так как основную аудиторию эпизодов «бондианы» составляют то без эмоций. Происходит много более важных событий. У меня есть друзья, которые теряют бизнес, например, рестораны и другие представители старших поколений, а именно они менее всего склонны возвращаться в кинотеатры.

Ранее режиссер Кэри Фукунага говорил в одном из интервью, что не исключает очередного переноса. «Я думаю, что есть шанс еще одной задержки. Сейчас я смотрю на эзья, которые потеряли членов семьи. Фильм выйдет тогда, когда это будет правильно, и он будет существовать в реальностях этого нового мира, в котором никто на самом деле не может определить, что означает успех или неудача», — отмечал он.

Напомним, что релиз «Не время умирать» несколько раз переносился. Его планировалось представить зрителям в апреле 2020 года, затем осенью. На момент публикации данной заметки лента была заявлена в прокат на апрель 2021 года. В юбилейном эпизоде последний раз в своей карьере роль агента 007 сыграл Дэниел Крэйг.