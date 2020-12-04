Вакцина Moderna дает иммунитет минимум на три месяца

Разработанная компанией Moderna вакцина от коронавируса обеспечит иммунитет как минимум на три месяца. К такому выводу пришли ученые американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Специалисты понаблюдали за группой из 34 человек разного возраста, в том числе они изучали их иммунную реакцию на вакцину с первого этапа клинических испытаний препарата. Результаты исследования показали, что количество выработанных после применения вакцины антител остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после введения бустерной дозы вакцины, но со временем незначительно сокращается.

Вакцина компании Moderna состоит из двух доз. Вторую вводят через 28 дней после первой. Напомним, вакцина показала эффективность на уровне 94,1%.

http://pharmpedia.org/2020/12/04/issledovanie-vakczina-moderna-daet-immunitet-minimum-na-tri-mesyacza/