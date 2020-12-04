В США представили самый большой в мире беспилотник

Американская компания Aevum представила гигантский дрон Ravn X, который во время полета сможет запускать спутники на орбиту.

Как передает Укринформ , об этом сообщает New Atlas .

Длина дрона составляет 24 м, а высота 5,5 м. При этом ширина одного крыла равна 18 м. Сам летучий аппарат использует такое же топливо как и обычные самолеты.

В компании утверждают, что Ravn X может быть запущен при почти всех погодных условиях, а 70% запчастей дрона можно использовать многократно. Aevum планирует увеличить этот показатель до 100%.





Фото: Aevum

Отмечается, что сам дрон имеет похожую систему запуска как и у компании Virgin Orbit, которая запускает ракеты с крупнейшего в мире самолета во время его полета. Однако, при этом Ravn X не требует пилотов на борту для осуществления запуска, таким образом полностью убрав риск для человеческой жизни.

В Aevum заявили, что полный флот автономных Ravn X сможет в будущем запускать грузы в космос каждые 180 минут.