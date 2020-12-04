В охваченном протестами Ереване начались жесткие задержания

Центр Еревана охвачен протестами. Участники акций требуют отставки действующего премьера Никола Пашиняна, сообщает News.am.
По данным СМИ, демонстранты перекрыли один из центральных проспектов армянской столицы Тигран Мец, а также улицы Абовяна, Ханджяна, Саят-Нова и проспекты Баграмяна и Мясникяна.
По словам очевидцев, полиция пытается освободить от протестующих центр города, однако демонстранты намерены устроить «сидячую забастовку».
Начались задержания. Силовики хватают людей и усаживают в машины полиции. Полицейские применяют силу.
Напомним, в ночь на 10 ноября премьер Армении вместе с лидерами Азербайджана и России приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах. В Армении это восприняли как решение о капитуляции, в стране вспыхнули беспорядки. Они продолжаются до сих пор.
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