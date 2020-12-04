Джордж Клуни постригся пылесосом на шоу Ученые впервые записали звуки жидкой материи нейтронных звезд » В Ереване протестующие перекрыли улицы Демонстранты требуют отставки премьер-министра Пашиняна из-за соглашения по Карабаху Сотни армян перекрыли центральные улицы Еревана, призывая к отставке премьер-министра Никола Пашиняна из-за соглашения о прекращении огня, которое закрепило за Азербайджаном территориальные успехи в Нагорном Карабахе после шестинедельного конфликта. Пашинян призывы к отставке отвергает. Как сообщили Reuters очевидцы, протестующие скандировали: «Никол – предатель». Сотрудники полиции задержали несколько человек. Ранее в четверг коалиция из 17 оппозиционных партий назвала бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна потенциальным временным премьер-министром, который заменит Пашиняна до проведения внеочередных парламентских выборов. Этот шаг не имеет юридической силы, но демонстрирует общественное недовольство Пашиняном, который взял на себя полную ответственность за исход конфликта, но сказал, что теперь он отвечает за обеспечение национальной безопасности и стабилизацию Армении.

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