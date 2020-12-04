Ученые назвали место, где проще всего заразиться коронавирусом

Ученые из Китая назвали место, где отмечен самый высокий риск заражения коронавирусом. По их мнению, больше всего рискуют члены одной семьи, живущие вместе.
Эксперты отметили, что совместная изоляция в разы повышает риски заражения по сравнению, к примеру, с поездками в общественном транспорте.
Также они считают, что меньше всего шансов заразиться в медучреждениях, где соблюдены все санитарные правила.
Выше шансов для заражения, отметили ученые, у тех, у кого ближе контакт с больным. То есть риск заразиться в общественном транспорте, кафе или ресторане не так высок, какпри общении с большим кругом близких людей.
Больше всего рискуют те, кто живет вместе с больным человеком, поскольку контакт с ним часто вынужденный и неизбежный.
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