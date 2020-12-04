Убежище Элвиса Пресли для медового месяца в очередной раз выставили на продажу

Особняк известного американского певца и актера Элвиса Пресли (Elvis Aaron Presley) в калифорнийском городе Палм-Спрингс в очередной раз выставили на продажу. Нынешние владельцы дома, который также называют убежищем артиста, хотят выручить от сделки 2,5 миллиона долларов , сообщает TMZ.

По данным издания, особняк впервые попытались продать в 2014 году за 9,5 миллиона долларов (на тот момент около 361 миллиона рублей). Потенциальные владельцы несколько раз вносили за объект депозит, но сделку так и не завершили. Спустя пять лет лот вновь появился на рынке по сниженной цене, но покупатель так и не нашелся.

Как отметили журналисты, нынешняя цена обусловлена тем, что Пресли арендовал участок в 1966 году и вскоре провел там медовый месяц со своей супругой Присциллой Бьюли (Priscilla Beaulieu). Изначально пара даже хотела устроить в здании саму церемонию бракосочетания, но вскоре отказалась от затеи, так как о планах узнали представители прессы.

Особняк площадью почти 465 квадратных метров сделан в футуристическом стиле. Из-за продвинутого для той эпохи дизайна, постройку окрестили «Домом будущего». Внутри находятся пять спален, пять ванных комнат, просторная гостиная и кухня с центральной плитой. Интерьер выполнен в бежевых тонах с акцентами в виде розового балдахина над кроватью и каменной стены в гостиной. На участке также разбит сад и оборудован открытый бассейн.