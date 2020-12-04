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Трамп заблокирует оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп решил заблокировать оборонный бюджет с санкциями против газопровода «Северный поток-2», который согласован обеими палатами Конгресса, из-за позиции по соцсетям. Об этом лидер государства написал в Twitter.

«Очень грустно за нашу страну. (…) Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю ВЕТО», — написал Трамп.

По его мнению, в бюджете необходимо отменить статью 230 закона о приличиях в сообщениях, которая ставит под угрозы выборы и национальную безопасность. Согласно этому пункту, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут вносить в них изменения. Трамп и его администрация выступают за то, чтобы привлекать сайты к ответственности за цензуру.

4 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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