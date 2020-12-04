Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

Отличные новости для поклонников культовой саги «Игра престолов»! Вчера в официальном аккаунте сериала в твиттере было официально объявлено, что съемки приквела шоу начнутся в следующем году.

Сообщение также сопровождалось двумя фотографиями концепт-арта от продюсерской команды: на них были изображены два дракона.

О работе над приквелом впервые сообщило издание Deadline, которое отметило, что стоять у руля нового шоу будет как создатель сериала писатель Джордж Мартин, так и соавтор сериала «Колония» Райан Кондал, а также режиссер Мигель Сапочник.

Автором идеи приквела, который получил название «Дом Дракона», стал Райан Когман, он же выступил исполнительным продюсером первой серии. Приквел романов Джорджа Мартина «Пламя и кровь», вышедший в 2018 году, также послужит основой для сериала.

Ожидается, что первый сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов. Работа над сценарием начнется в январе, а в июле продюсеры шоу займутся поиском актеров. Планируется, что сериал выйдет в 2022 году. Пока подтверждено имя лишь одного актера, который снимется в приквеле саги. Это Пэдди Консидайн, который сыграет короля Визериса Таргариена.

Действие сериала будет происходить в том же мире, что и в «Игре престолов», но на 300 лет раньше. В приквеле речь пойдет о приходе Таргариенов к власти в Вестеросе.