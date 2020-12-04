Создатели «Черного зеркала» снимут фильм-катастрофу о 2020-м годе с Хью Грантом

Он выполнит в новой картине роль историка.

Создатель научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер снимет для Netflix псевдодокументальный фильм о 2020 годе. Об этом Хью Грант сообщил в интервью Vulture.

По словам актера, он выполнит в новой картине роль историка, у которого берут интервью о событиях 2020 года. Грант рассказал, что его персонаж будет «достаточно отталкивающим», но пообещал, что зрителям понравится его парик.

Других подробностей о будущем проекте Грант не раскрыл. Netflix такой фильм не анонсировал, а весной Брукер уверял, что не работает над чем-нибудь антиутопним.