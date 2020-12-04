«Селена лучше»: фанатка Селены Гомес призвала пользователей сети атаковать аккаунт Хейли Бибер

Поклонники пары Джастина Бибера и Селены Гомес до сих пор не могут смириться с тем, что влюбленные давно расстались, а певец женился на модели Хейли Бибер. Однако в то время как некоторые просто искренне хотят их воссоединения, другие не могут простить Джастину то, что он бросил певицу ради другой.

Бибер рассказал, что столкнулся с хейтерской атакой одной женщины в сети, которая призвала интернет-юзеров завалить его супругу комментариями об экс-возлюбленной певца.

Пишите ей Jelena (Джастин + Селена. — Прим. ред.) и что Селена лучше. Идите к ней. Давайте все пойдем к ней,

— говорит она в ролике.

26-летний певец не оставил без внимания это сообщение:

Это заявление о том, что мои предыдущие отношения были лучше, побудило людей буквально преследовать мою жену. Я просто хотел поделиться этим, чтобы люди получили представление о том, с чем мы сталкиваемся изо дня в день,

— заявил он.

Джастин и Хейли Бибер

Джастин добавил, что после просмотра ролика он легко бы мог позволить лишить себя радости, но подумал о жизни этой женщины и о том, «какой несчастной она должна быть, если хочет провести свою жизнь, пытаясь заставить других чувствовать себя ничтожными».

Урок заключается в том, что она упускает из виду то, что жизнь приносит удовлетворение, когда вы возвышаете людей и цените их! Жизнь, в которой вы хотите, чтобы другие чувствовали себя ничтожными, лишит вас друзей и настоящей радости,

— добавил он.

Инцидент прокомментировала и 24-летняя Хейли. Она отметила, что обычно не говорит о таких вещах публично, но на этот раз просто не могла остаться в стороне.

Я бы никому никогда не пожелала такого обращения с собой, и я никогда не буду оправдывать такое хейтерское поведение. Я просто хочу поддержать всех женщин в индустрии и пожелать им любви и успеха. А также желаю всем моим фолловерам и тем, кто меня поддерживает, сделать то же самое. Желаю женщине в этом видео всего наилучшего. Надеюсь, она найдет любовь и счастье в этой жизни,

— написала Хейли.