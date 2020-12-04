Селена Гомес раскритиковала Facebook и Instagram за нацистские посты

28-летняя Селена Гомес обрушилась с критикой на Facebook и Instagram, обвинив платформы в поддержке неонацистских организаций. Певицу возмутили посты о продажах футболок со слоганом White Lives Matter и нацистскими свастиками.

Селена Гомес

У меня просто нет слов! Facebook и Instagram, почему вы терпите эту ненависть? Учетные записи все еще на месте, хотя вы были уведомлены!

— написала Селена у себя в твиттере, сославшись на пост аккаунта Center for Countering Digital Hate («Центр противодействия ненависти в сети»).

В оригинальном твите были также изображения 17-летнего Кайла Риттенхауса с винтовкой AR-15. Молодой человек застрелил двух протестующих во время погромов в Кеноше, штат Висконсин. На одной из футболок можно увидеть принт, где белая утка собирается наступить на голову черной утке: сцена напоминает один из жестоких эпизодов из фильма «Американская история X».

Неонацисты продают свои товары в Facebook и Instagram. Facebook оставил эти страницы в сети, несмотря на то, что о нарушениях сообщили три дня назад. Facebook, пожалуйста, полностью удалите эту неонацистскую сеть,

— говорилось в исходном твите.

Представитель Instagram в итоге дал комментарий изданию ET Canada и сообщил, что нарушающий правила контент был удален. Напомним, что Instagram принадлежит компании Facebook. Марк Цукерберг приобрел соцсеть в 2012 году за один миллиард долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории Facebook. Сегодня Цукербергу также принадлежат WhatsApp и Facebook Messenger.

Напомним, что Селена, которая удостоилась звания «Человек года», часто обращает внимание на социальные проблемы. Так, ранее она критиковала миграционную политику Дональда Трампа и написала откровенное эссе, где рассказала об опыте своей семьи (ее бабушка и дедушка были нелегальными мигрантами из Мексики). Также певица поддержала движение Black Lives Matter, на время передав свой аккаунт активистке Алисии Гарзе.