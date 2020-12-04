Россия снова проиграла суд о выплате $50 млрд акционерам «Юкоса»

Верховный суд Нидерландов принял решение отклонить ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Решение опубликовано в пятницу на сайте инстанции.Россия требовала приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании по крайней мере до завершения рассмотрения дела по существу.

Однако суд счел, что вероятность победы российской стороны «не настолько высока, чтобы одобрять приостановку исполнения решений, не дожидаясь окончательного вердикта». При оценке того, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, суд также «не нашел оснований для удовлетворения ходатайства РФ».

«Данное решение означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться исполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу, — говорится в документе. — Слушания в рамках разбирательства по существу пройдут в начале 2021 года».

В настоящий момент долг России по решению суда достиг $57 млрд, из которых $7 млрд — это накопленные за 6 лет пенни.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия России в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция — апелляционный суд Гааги — в феврале этого года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае стало известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.