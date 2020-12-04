Провокатор, напавший на Порошенко, оказался агентом ФСБ

Вчера, Президент Порошенко приехал в горсовет Ровно, чтобы присутствовать при вступлении в должность мэра от партии «Европейская Солидарность» Александра Третьяка, и в том же здании ровенского горсовета представляющийся ветераном АТО сценически так обвинил Петра Порошенко в том, что тот «сломал ему жизнь» и в прочих грехах.

А что после? А после это видео с «пламенной речью» этого молодого человека было оперативно растиражировано не только пророссийских украинских СМИ, но и в российских.

Так вот, думаю, не стоит еще раз говорить о том, что вся российская пропаганда так или иначе заточена на борьбу со «сбитым летчиком» Порошенко, возвращение во власть которого они боятся и даже не скрывают свой панический страх перед этим, и в ход пускают все те же давно отработанные технологии информационной борьбы.

Так вот, из источников стало известно, что тот самый Ярослав Гранитный, которого зеленско-медведчуковские московские товарищи использовали в борьбе с Порошенко, до 2013 года носил русскую такую фамилию, Петрушин.

С 2000 по 2007 год жил в России, где имеет дочь в Москве. По возвращении в Ровно стал позиционировать себя в качестве «националиста». Успел побывать членом почти всех радикальных националистических организаций: «Свобода», «УНСО», «ПС».

В 2014 году его выгнали из «Правого сектора» из-за отсутствия отчетности за потраченные деньги.

После гибели Александра Музычко (Саши Белого) возглавил УНСО и общественную организацию «Боевой молот».

Сейчас является депутатом горсовета. Проиграл выборы, как один из кандидатов в мэры Ровно.

Является обвиняемым по уголовному делу за организацию платного сепаратистского митинга «БНР» или «Бурштинова народна республіка» 03 мая 2017 года. Находился в СИЗО до января 2020 года.

СБУ подозревает его в сотрудничестве с ФСБ России.

Не принимал никакого участия в боевых действиях на Донбассе, и вот, как выяснилось вчера, стал расходным материалом в руках Банковой, Медведчука и России для дискредитации лидера украинской оппозиции.

Хотели дискредитировать Порошенко, а дискредитируют звание учасника российско-украиснкой войны. Но с этим, думаю, разберется ветеранское братство.

Павло Нусс