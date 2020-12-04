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Пистолет 007 Шона Коннери из «Джеймса Бонда» продан за 256 000 долларов

Пистолет, использованный покойным Шоном Коннери в первом фильме о Джеймсе Бонде, был продан за 256 000 долларов на аукционе в Беверли-Хиллз в четверг, что превышает более ранние оценки стоимости, сообщает Julien’s Auctions.

Полуавтоматический пистолет Walther PP, который вместе с его меньшей моделью PPK стал одним из самых известных изображений франшизы, и был использован Коннери в фильме «Доктор. Нет »в 1962 году.

Коннери, первый Джеймс Бонд во франшизе, умер 31 октября в возрасте 90 лет.

4 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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