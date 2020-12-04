Первый индийский авианосец прошел швартовные испытания

Индийская верфь Cochin Shipyard Limited завершила швартовные испытания авианосца «Викрант». Согласно сообщению ВМС Индии, испытания корабля закончились 30 ноября 2020 года и были признаны успешными. Вывести авианосец на испытания в море планируется в первой половине 2021 года.

Перед принятием в эксплуатацию любой корабль или судно должны пройти несколько видов испытаний. Первыми испытаниями являются швартовные. В это время судно может быть еще не полностью достроено, но его уже спустили на воду и начали проводить основные проверки всех установленных на нем агрегатов и систем.

После швартовных испытаний судно передают на ходовые испытания. В этом случае оно выходит в море, где специалисты проверяют, как в реальных условиях работает его бортовое оборудование, соответствует ли корабль предусмотренным проектом характеристикам, включая скорость, остойчивость и ходкость.

Во время швартовных испытаний специалисты проверили работу четырех газотурбинных двигателей LM2500, трансмиссии, гребных винтов с изменяемым ходом и системы управления.

Кроме того, проверку прошли рулевой привод, системы кондиционирования, насосная система, оборудование пожаротушения, генераторы и системы питания и палубная аппаратура. Как утверждают разработчики, испытания прошли полностью успешно.

Строительство «Викранта» ведется в Индии с 2009 года. В 2013 году корабль спустили на воду, а в 2015-м — вывели из дока для достройки у причальной стенки. Изначально планировалось достроить авианосец и провести его швартовные и ходовые испытания до конца 2015 года, но затем эти сроки были сдвинуты.

«Викрант» спроектирован по схеме STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery, короткий взлет/аэрофинишерная посадка). Водоизмещение корабля составляет 40 тысяч тонн при длине 262 метра и ширине 60 метров. Авианосец может развивать скорость до 28 узлов, а дальность его хода составляет восемь тысяч морских миль.