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Ольга Сумская снялась в красивой фотосессии

Ольга Сумская снялась в красивой фотосессии

Ольга Сумская снялась в новой фотосессии и показала несколько кадров в своем Instagram. Для стильного образа актриса выбрала классические цвета. На ней была белая рубашка, черное пальто, черные брюки и черные ботфорты.

Волосы звезда распустила и сделала нежный макияж. Кожа ее лица выглядит свежей и на ней вовсе нет морщин.

Сумской — 54 года, но это только цифры в паспорте. Актриса выглядит непревзойденно и молодо. Ее красота неподвластна времени.

«В этом мире возможно почти все, но только не все одновременно. Стремясь одного, придется отказаться от другого», — написала под фотографиями Ольга.

4 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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