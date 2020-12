62-летняя Мишель Пфайффер удивила сменой имиджа Выход фильма о Джеймсе Бонде могут снова отложить » Мимо Земли пролетел неизвестный искусственный объект — ученые Спектроскопические измерения с инфракрасного телескопа NASA IRTF (Infrared Telescope Facility) на Гавайях подтвердили, что космический объект 2020 SO, пролетевший рядом с Землей 1 декабря, действительно не астероид, а космический аппарат, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA. Раньше астрономы из-за орбиты подозревали, что 2020 SO — разгонный блок «Центавр», теперь они получили его спектр, который очень похож на спектр предмета из нержавеющей стали. Объект 2020 SO открыли 17 сентября, и включили в число объектов, сближающихся с Землей (NEO). Орбита его очень близка к земной — он обращался вокруг Солнца с периодом 1,06 года. Астрономы начали рассчитывать предстоящие и прошлые приближения объекта к нашей планете и обнаружили, что он в скором будущем может стать нашей временной луной, а в прошлом он уже один раз сближался с Землей — в 1966 году. Это заставило ученых предположить, что объект может быть разгонным блоком «Центавр», который именно в 1966 году вывел аппарат «Сервейер-2» к Луне. Подробнее об этом читайте в блоге «Когда астероид не совсем астероид». Теперь группа под руководством Вишну Редди (Vishnu Reddy) из университета Аризоны решила проверить рукотворность 2020 SO другим методом — с помощью спектроскопии. Для этого они провели спектроскопические измерения 2020 SO с помощью телескопа IRTF, а затем сравнили полученные инфракрасные спектры со спектрами образцов нержавеющей стали марки 301, которая использовалась в 1960-е годы в разгонных блоках «Центавр». Идеального совпадения не получилось, но ученые отнесли расхождения на счет разного возраста и разных условий: спектры свежих образцов нержавейки в лаборатории могут отличаться от такой же стали, которая провела 54 года в условиях открытого космоса. Чтобы получить более точные данные, группа Редди решила получить спектр другого «Центавра» (сейчас в космосе находится около 250 «Центавров») и сравнить его со спектром 2020 SO. Основная проблема была в том, что нужно найти в космосе разгонный блок, который был бы доступен для наблюдений. Ученым это удалось: они получили спектр разгонного блока «Центавр D», который в 1971 году вывел спутник связи Intelsat IV F-3 на геопереходную орбиту. Спектр «Центавра D» хорошо соответствовал спектру 2020 SO, из чего Редди и его коллеги сделали вывод, что оба объекта имеют одну природу. Другая группа астрономов во главе с Бенджамином Винером (Benjamin Weiner) из обсерватории MMT тоже провела спектроскопические наблюдения 2020 SO и сравнила его спектр со спектром астероида Эвномия. В сообщении на сайте астрономических телеграмм они отмечают, что спектры объектов оказались различны, зато спектр 2020 SO оказался схож со спектром 2010 KQ, околоземного объекта, который тоже подозревают в искусственном происхождении.

