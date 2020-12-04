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Китайский зонд «Чанъэ-5» возвращается на Землю с образцами грунта с Луны

Аппарат с китайского зонда «Чанъэ-5», успешно собравший грунт на Луне, перенес образцы во взлетный модуль. Тот стартовал и выбрался на орбиту для обратного путешествия к Земле.

«Двигатель спустя 6 минут после взлета успешно вывел модуль на заданную лунную орбиту», — информирует Китайское национальное космическое управление.

Зонд «Чанъэ-5» с 2 кг лунного грунта должен приземлиться 16 декабря. Доставка образцов со спутника Земли будет первой за 44 года.

Ранее «землю» с Луну привозили только США и СССР. Америка собрала 400 кг реголита, советские миссии — 300.

4 декабря, 2020 | Tags: | Category: Наука, Новости ﻿
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