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Известный врач назвал три самых глупых совета по борьбе с коронавирусом

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил самые глупые народные советы по борьбе с коронавирусом.

В интервью YouTube-каналу Politeka Online он признался, что получает письма, в которых граждане предлагают профилактику и лечение COVOD-19 разными способами. Все они, по словам эксперта, являются бессмысленными, глупыми, а в некоторых случаях могут быть опасны для здоровья.

Один из таких способов предлагает предотвратить заражение смазыванием носа смоченными в хозяйственном мыле ватными палочками.

Другой — советует «дышать над спиртом, над самогонкой».

Ну а третья самая распространенная ошибка, добавил Комаровский, это слушать советы знакомых и покупать и употреблять лекарства без назначения врача. По его словам, огромная часть населения страны находится на «пещерном уровне в плане медицинского образования».

4 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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