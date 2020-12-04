Грегори Микс станет первым чернокожим председателем Комитета по международным отношениям США

Соперником Микса был конгрессмен от штата Техас Хоакин Кастро
Конгрессмен-демократ Грегори Микс избран на пост главы Комитета по международным отношениям Палаты представителей и станет первым афроамериканцем в этой должности.
Микс сказал, что в первую очередь комитет начнет работать с предполагаемым новым госсекретарем Энтони Блинкеном.
«Мы должны возродить моральный дух и вернуть наших дипломатов, тогда все снова завертится», – сказал он.
Соперником Микса был конгрессмен от штата Техас Хоакин Кастро, возглавляющий латиноамериканский кокус Конгресса. Кастро прослужил в Конгрессе четыре срока, а Микс – одиннадцать.
Кастро заявил, что с радостью будет сотрудничать с Миксом, «в особенности в достижении общих целей, таких как продвижение этнокультурного разнообразия в Госдепартаменте».
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