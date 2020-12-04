Европа проиграла битву «печатных станков»: Евро взлетел до максимума за 2,5 года

Евро вновь стремительно дорожает на форексе и обновляет максимумы за два с половиной года, несмотря на усилия Европейского центробанка, заливающего систему денежной эмиссией на десятки миллиардов евро в неделю.На торгах в четверг, 3 декабря, курс европейской валюты к доллару достиг 1,2174 доллара за евро, прибавив 0,6% за день, 1,9% с начала недели и почти 15% относительно «дна», показанного в ходе обвала рынков в марте.

Чаша весов в ключевой для мировой экономике валютной паре склонилась в пользу евро после того, как Федеральная резервная система США опустила до нуля процентных ставки и запустила «печатный станок» не беспрецедентную в истории мощность.

За последние 12 месяцев баланс ФРС взлетел на 3,213 трлн долларов за счет выкупа активов и кредитования банков через операции репо. Из этой суммы почти 3 триллиона долларов ФРС закачала в систему в марте, апреле и мае, спасая рынки от коронавирусного провала.

Летом Федрезерв взял тайм-аут и медленно сокращал баланс, однако с августа снова начал его наращивать, добавив в систему 210 млрд долларов.

Европейский ЦБ под руководством экс-главы МВФ Кристин Лагард также утопил в пол педаль монетарного газа. С начала года его баланс увеличился на 2,2 триллиона евро. Из этой суммы 1,1 трлн евро банки получили в в кредитов под нулевую ставку, а остаток ЕЦБ закачал в систему в виде чистой денежной эмиссии, скупая государственные и корпоративные облигации.

На декабрьском заседании ЕЦБ обещал увеличить вливания в европейскую экономику, по которой ударила вторая волна Covid, и аналитики единодушно ждет расширения QE как минимум на 500 млрд евро.

Но хотя евро пробил условный «болевой порог» центробанка на отметке 1,2 доллара за евро, рынок сомневается, что у ЕЦБ «остался порох», чтобы остановить ралли курса, говорит главный стратег Mizuho Дайсуке Каракама.

Европейскую валюту поддерживает большой профицит внешней торговли, отмечает он: экспорт зоны евро превышает импорт. «Есть растущая уверенность, что дальнейшее QE не сможет оставить укрепление валюты, а центробанк исчерпал все возможные инструменты», — говорит Каракама.

Европа проигрывает гонку девальваций, что может еще больше усугубить положение экономики, которая, по прогнозу МВФ, рухнет на 8,3% в этом году.

«Укрепление евро на 10% к корзине валют торговых партнеров, как правило, уменьшает реальный ВВП примерно на 1% в течение двух лет», — говорит экономист Свен Яри Штен. Это же касается и инфляции, которая в таком сценарии будет замедляться на четверть процентного пункта каждый года.

По прогнозу GS, курс евро к доллару доберется до отметки 1,25. Такую же цель ставят аналитики Morgan Stanley, по оценке которых этот уровень будет достигнут к середине 2021 года.

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