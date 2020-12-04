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Билл Гейтс рассказал, каким будет мир после пандемии

Вакцина «положит конец» пандемии коронавируса в ближайшем будущем. Однако мир после пандемии сильно изменится, считает американский миллиардер-филантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс, пост он написал в своем блоге The Gates Notes.

По словам Гейтса, некоторые из тенденций диджитализации — особенно в области онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы — станут постоянной частью жизни. При этом в посткоронавирусном мире количество деловых поездок сократится более чем на 50%, а время в офисах — минимум на 30%. Онлайн-встречи и интернет-мероприятия станут нормой. Многие аспекты жизни будут перенесены в виртуальный мир, и не будет необходимости жить в крупных городах из-за работы.

Добавим, Гейтс еще в 2015 году заявлял, что «если что-то убьет более 10 млн человек в ближайшие несколько десятилетий, то это очень заразный вирус, а не война». «Убьют не ракеты, а микробы», — отмечал миллиардер.

По последним данным, коронавирусом в мире заражены уже более 65 млн человек, умерли свыше 1,5 млн.

4 декабря, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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