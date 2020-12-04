54-летний Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии

Об этом сообщает немецкое издание BILD .

Мужчина рассказал, что двойное имя Адольф Гитлер родители дали ему во времена, когда Намибия была немецкой колонией. Тогда имя Адольф было очень популярным.

Уже в зрелом возрасте человек узнал о немецком диктаторе, но имени решил не менять, а везде использовал только его первую часть.

Во время выборов пришлось указывать полное имя. После этого региональный политик оказался в центре внимания прессы. Однако мужчина заверил, что не собирается захватывать весь мир.