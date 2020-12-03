Женщина держит в доме 480 кошек и 12 собак

Марьям аль-Балуши, любительница животных из Маската, Оман, живет в своём доме с 480 кошками, большинство из которых были бездомными, и 12 собаками, тратя почти $8000 в месяц на еду животным и ветеринарные услуги.



51-летняя гос.служащая на пенсии, не всегда любила животных. Все началось в 2008 году, когда ее сын принёс маленькую персидскую кошечку. В начале Марьям была недовольна, а потом привыкла к новому члену семьи. В 2011 году Марьям пережила тяжелую депрессию, именно кошка помогла ей в этот трудный период. После этого женщина стала помогать бездомным животным, забирать их себе домой.

Когда у неё было 23 кошки, соседи написали жалобу на ее «зверинец». В 2014 году Марьям купила дом и переехала туда, кошек стало ещё больше. Сейчас их 480 и 12 собак.



Марьям обращается к людям: «Некоторые люди не хотят, чтобы кошки были у них в домах, садах, рядом с их машинами, так куда им идти? Что им есть? Я спрашиваю этих людей: была ли Земля создана только для нас или животные — тоже творения Бога? Моральный долг каждого человека — по мере возможностей, помогать бедным животным!»



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