Выбрана лучшая мобильная игра года Genshin Impact была признана лучшей игрой года. Игра победила в соответствующих номинациях в сервисах Google Play и App Store. Игра в жанре Action/RPG с открытым миром была признана Apple главным тайтлом года для iPhone. Также Genshin Impact оценило жюри онлайн-магазина Android-смартфонов, назвав ее главной мобильной игрой 2020 года. «Лучшая игра года – та, что превзошла ожидания и покорила нас захватывающим сюжетом и легким в освоении геймплеем», — говорится в сообщении редакции сервиса. При этом игрой года по версии пользователей Google Play оказалось приложение «Мой Говорящий Том: Друзья». Лучшей соревновательной игрой стала Brawlhalla, инди-игрой — Cookies Must Die, казуальной игрой — «Disney: Холодные приключения». В номинации «Самые инновационные» победила аркада Fancade. Игрой года для iPad и Apple TV была названа Legends of Runeterra и Dandara Trials of Fear соответственно. Также редакция App Store отметила тайтлы Pokemon GO, Sneaky Sasquatch, Disco Elysium. «Победители 2020-го года получат награду в новом дизайне — из переработанного алюминиевого сплава с алмазной огранкой», — говорится на странице App Store.

