В Twitter запретили расовую дискриминацию

Пользователей соцсети Twitter теперь могут заблокировать за высказывания, унижающие человеческое достоинство по расовому и национальному признаку.

Ранее запрет распространялся только на комментарии по поводу религии, касты, возраста, инвалидности и заболеваний.

В администрации Twitter заявили о стремлении защитить людей во всем мире от того морального вреда, который им могут нанести оскорбления других пользователей.

«Сегодня мы расширяем нашу политику в отношении „ненавистнического поведения“, чтобы бороться с высказываниями, которые унижают человеческое достоинство на основании расы, этнического и национального происхождения», — гласит сообщение.

Отмечается, что сначала нарушителей будут предупреждать о неправомерном контенте и требовать его удаления. Однако при систематических нарушениях неизбежна блокировка аккаунта.