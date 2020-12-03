В космосе нашли ранее неизвестные типы пучков электронов

Напомним, что космических аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» запустила NASA для изучения планет-гигантов и окраин Солнечной системы. Аппараты собрали огромное количество информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, а также обнаружили у них несколько новых спутников. Благодаря конкретно «Вояджеру-2» ученые впервые измерили свойства межзвездной среды: это и помогло сделать новое открытие.

Почти сразу после выхода в межзвездную среду инструменты «Вояджеров» обнаружили в космосе пучки электронов неизвестной природы, которые двигались с околосветовыми скоростями. Выяснилось, что эти разогнавшиеся частицы были связаны с ударными волнами, которые попадали в межзвездную среду вместе с корональными выбросами и другими проявлениями активности Солнца.

За пределами гелиосферы эти скопления плазмы начинали взаимодействовать с магнитным полем межзвездной среды: находящиеся в них электроны становились быстрее примерно в 670 раз.

Мы давно знаем, что ударные волны могут ускорять частицы. Однако в данном случае речь идет о ранее неизвестном механизме этого ускорения. Вдобавок мы обнаружили подобные пучки частиц в совершенно новой для нас среде — межзвездном пространстве. По своим свойствам оно сильно отличается от солнечного ветра, где это явление уже изучалось. Дон Гурнетт, профессор физики и астрономии в Айове и автор-корреспондент исследования

Ученые считают, что космическими лучами и другими заряженными частицами после взрывов сверхновых управляют подобные процессы. Они собираются продолжить изучение этого феномена, чтобы понять, как ведут себя остатки сверхновых и как возникают многие типы космических лучей, потенциально представляющих угрозу для жизни астронавтов и космонавтов.