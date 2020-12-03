В Китае провели успешные испытания электрического корабля

Китай успешно провел испытание доморощенного электрического грузового корабля грузоподъемностью 1000 тонн на участке реки Янцзы в городе Чанчжоу, провинция Цзянсу на востоке страны.



Судно, работающее на литиевой батарее и суперконденсаторе, имеет емкость батареи 1458 кВт/ч. Это эквивалентно в общей сложности 40 электромобилям, согласно информации от филиала Государственной энергосистемы в Цзянсу, который участвовал в проектировании корабля. По словам директора по маркетингу компании Ли Яхонга, судно под названием «Zhongtiandianyun 001» может преодолеть 50 км на полной зарядке в течение 2,5 часов.

Провинция Цзянсу построила в общей сложности 4918 систем зарядки в восьми городах вдоль реки Янцзы. Установки будут обеспечивать около 57 млн. КВтч электроэнергии в год, что поможет сэкономить более 20 000 тонн дизельного топлива, сократив выбросы оксинитрида более чем на 600 тонн и диоксида серы более чем на 200 тонн.

Участок реки Янцзы в провинции Цзянсу является одним из самых оживленных водных путей в мире, что обусловливает сильное давление на местную экологию. Более 90 процентов судов приводятся в движение дизельным топливом, основным источником загрязнения в этом районе. Ли Яхонг также заявил, что зарядное оборудование поможет ускорить развитие электрических судов и в значительной степени сократит выбросы в этом районе.