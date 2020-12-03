В iPhone нашли критическую ошибку

Apple признала и исправила критическую ошибку в iPhone. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на специалиста по безопасности Яна Бира (Ian Beer).

Согласно описанию уязвимости в блоге Бира, системная брешь позволяла получить контроль над любым смартфоном Apple. Взлом можно было осуществить с помощью проприетарного протокола беспроводной ячеистой сети под названием AWDL. Обнаруженный специалистом механизм позволял получить удаленный доступ к фотографиям, сообщениям, электронной почте на iPhone, а также мониторить состояние девайса.

По словам Бира, на изучение технологии у него ушло порядка шести месяцев. Инструмент для удаленного взлома смартфонов инженер создал на базе мини-компьютера Raspberry Pi и двух адаптеров Wi-Fi. «Со специальным оборудованием диапазон связи может достигать сотен метров», — заявил специалист. Ян Бир заявил, что как только он собрал инструмент, ему удалось взломать все iPhone, находящиеся в радиусе действия.

Журналисты уточнили, что Apple уже исправила уязвимость и выпустила соответствующее обновление. По словам инженера, он не знает, получит ли премию от компании за обнаружение критической ошибки. Если это случится, то Бир пообещал перевести все вырученные средства на благотворительность.