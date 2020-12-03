«  
  »

«Услыш меня» — Пеле обратился к умершему Марадоне

Диего Марадона и Пеле в 2016

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле в своем Instagram обратился к бывшему игроку сборной Аргентины Диего Марадоне, умершему 25 ноября.

Бразилец признался коллеге в любви, а также отметил, что тот был гением и волшебником с мячом в ногах. Также Пеле добавил, что Марадона был для него близким другом с большим сердцем.

«Мир сейчас был бы гораздо лучше, если бы мы меньше сравнивали, а больше восхищались друг другом. Поэтому хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь отличался честностью», — написал Пеле, сопроводив публикацию несколькими совместными фотографиями с Марадоной.

3 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  