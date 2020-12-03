«Услыш меня» — Пеле обратился к умершему Марадоне

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле в своем Instagram обратился к бывшему игроку сборной Аргентины Диего Марадоне, умершему 25 ноября.

Бразилец признался коллеге в любви, а также отметил, что тот был гением и волшебником с мячом в ногах. Также Пеле добавил, что Марадона был для него близким другом с большим сердцем.

«Мир сейчас был бы гораздо лучше, если бы мы меньше сравнивали, а больше восхищались друг другом. Поэтому хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь отличался честностью», — написал Пеле, сопроводив публикацию несколькими совместными фотографиями с Марадоной.