Умер актер, игравший главных злодеев в «Безумном Максе» 

Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, запомнившийся по ролям злодеев в фильмах «Безумный Макс» и «Безумный Макс: дорога ярости», скончался в возрасте 73 лет, сообщил в Twitter режиссер и сценарист Тед Гейган.

«Хью Кияс-Бёрн, невоспетый герой австралийского кино, скончался в возрасте 73 лет. Я постоянно поражаюсь тому, что он сыграл Потрошителя, главного антагониста в (фильме — ред.) «Безумный Макс» в 1979 году, и Несмертного Джо, центрального антагониста в (фильме — ред.) «Безумный Макс: дорога ярости» в 2015 году», — написал Гейган.

Гейган также отметил, что Кияс-Бёрн был замечательным человеком, которого волновали многие гуманитарные вопросы и проблемы, связанные с климатом и окружающей средой. Причину смерти актера он не назвал.

Хью Кияс-Бёрн родился в Индии в 1947 году, в начале 70-х годов он переехал в Австралию, чтобы построить актерскую карьеру. Желая реализовать себя на театральной сцене, он сыграл в таких постановках Королевской шекспировской труппы, как «Балкон», «Гамлет», «Как вам это понравится» и «Король Лир».

Позже Кияс-Бёрн прославился ролями в двух фильмах франшизы «Безумный Макс». В первой оригинальной части, вышедшей на экраны в 1979 году, он исполнил роль Потрошителя. Актер воплотил образ лидера банды мотоциклистов. Во второй части «Дорога ярости», которую зритель увидел в 2015 году, Кияс-Бёрн сыграл Несмертного Джо.